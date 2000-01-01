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Тимофеев Кузнецов Иван

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.10.1888

Дата смерти

12.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1888

Отец: Елизаров Кузнецов Тимофей

Мать: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
12.10.1888
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
12.10.1888
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
15.10.1888
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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