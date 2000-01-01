Тимофеев Кузнецов Иван
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения11.10.1888
Дата смерти12.10.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1888
Отец: Елизаров Кузнецов Тимофей
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
12.10.1888
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
12.10.1888
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
15.10.1888
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя