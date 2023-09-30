Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Муравьев Терентий Иванович
Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович
Рождение ребёнка
07.08.1946
Дочь: Солобоева (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович
Смерть
Неизвестно