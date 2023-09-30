Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Муравьев Терентий Иванович

Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович

Рождение ребёнка
07.08.1946

Дочь: Солобоева (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Муравьев Иван Корнилович

Смерть
Неизвестно

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