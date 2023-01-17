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Носков Александр Алексеевич

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Место рождения

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.07.1908

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908

Отец: Носков Алексей Васильевич

Мать: Носкова Пелагея Григорьевна

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.01.1933

Дочь: Горева Галина Александровна

Мать ребёнка: Носкова Клавдия Яковлевна

Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
С 27.06.1941 по 20.04.1942
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Воинское звание: техник-лейтенант запаса Наименование воинской части: партиз. отряд, Подпорожский район, Ленинградская обл. Награды: Медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За победу над Германией в В... Показать все
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Клавдия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Клавдия Яковлевна

Смерть
1984
Нарва, Ямбургский уезд
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