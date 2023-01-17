Носков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1908
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908
Рождение ребёнка
22.01.1933
Дочь: Горева Галина Александровна
Мать ребёнка: Носкова Клавдия Яковлевна
Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
С 27.06.1941 по 20.04.1942
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Воинское звание: техник-лейтенант запаса Наименование воинской части: партиз. отряд, Подпорожский район, Ленинградская обл. Награды: Медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За победу над Германией в В... Показать все
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1984
Нарва, Ямбургский уезд