Милованова -- Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова -- Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милованов Федор

Рождение ребёнка
07.10.1830

Дочь: Милованова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Милованов Федор

Половинное, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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