Камалов Юрат сафуанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Юрат сафуанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AU
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалов сафуан

Мать: Камалова Гарифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова фируза юратовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов альберт юратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов винер юраточив

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов айрат юратович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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