Данилкин Павел ОтецПавловичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Данилкин Гавриил Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рассчитан от года свадьбы 1906год, в метрике указано 26 лет
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Год рассчитан от свадьбы в 1902 году минус 17 лет, как указано в метрике о свадьбе