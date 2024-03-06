Данилкин Павел ОтецПавловичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкин Павел ОтецПавловичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилкин Илья Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Данилкин Гавриил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рассчитан от года свадьбы 1906год, в метрике указано 26 лет
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан от свадьбы в 1902 году минус 17 лет, как указано в метрике о свадьбе

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