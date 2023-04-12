Баранов Кузьма Федотов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Федот Иванов
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Иван Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя