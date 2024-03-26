Гофман Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГофман Михаил

Гофман Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Имя неизвестно1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гофман Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Имя неизвестно1

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гофман Александр Михайлович

Мать ребёнка: Имя неизвестно1

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гофман Генрих Михайлович

Мать ребёнка: Имя неизвестно1

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.