Гофман Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Имя неизвестно1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Имя неизвестно1
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гофман Александр Михайлович
Мать ребёнка: Имя неизвестно1
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Имя неизвестно1
Смерть
Неизвестно