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Юткин Пётр Епифанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 или 1850 г.р.

Мать

До 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1888

Отец: Юткин Епифан Николаевич

Мать: Юткина Ирина Михайловна

Крещение
25.05.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячёк Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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