Юткин Пётр Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1888
Отец: Юткин Епифан Николаевич
Мать: Юткина Ирина Михайловна
Крещение
25.05.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячёк Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно