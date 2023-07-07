Кравченко (Москаленко) Ксения Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1908
Сын: Кравченко Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Кравченко Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Кравченко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кравченко Михаил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно