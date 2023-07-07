Кравченко (Москаленко) Ксения Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Москаленко) Ксения Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Кравченко Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Терентьевич

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Кравченко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Терентьевич

Боковое, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Михаил Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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