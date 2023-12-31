Канбарова Фёкла Тимофеева
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1646
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Отец: Тимофей
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Канбаров Филат Тарасов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1687
Отец ребёнка: Канбаров Филат Тарасов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно