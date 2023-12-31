Канбарова Фёкла Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канбарова Фёкла Тимофеева

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1646

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1675

Сын: Канбаров Яков Филатов

Отец ребёнка: Канбаров Филат Тарасов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1687

Сын: Канбаров Евстрат Филатов

Отец ребёнка: Канбаров Филат Тарасов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канбаров Филат Тарасов

Смерть
Неизвестно
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