Перевалова Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Дочь: Марфа Никитична
Отец ребёнка: Перевалов Никита Антонович
Рождение ребёнка
Между 01.10.1907 и 07.10.1907
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Перевалов Никита Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно