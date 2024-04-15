Перевалова Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Дочь: Марфа Никитична

Отец ребёнка: Перевалов Никита Антонович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 01.10.1907 и 07.10.1907

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Перевалов Никита Антонович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Никита Антонович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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