Файзулина (Кандюкова) Халиса
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1903
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кантюков Хайретдин
Мать: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Файзулин Гаяз
Отец ребёнка: Файзулин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзулин Харис
Отец ребёнка: Файзулин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзулин ?
Смерть
1977