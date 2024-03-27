Файзулина (Кандюкова) Халиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзулина (Кандюкова) Халиса

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1903

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кантюков Хайретдин

Мать: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Файзулин Гаяз

Отец ребёнка: Файзулин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзулин Харис

Отец ребёнка: Файзулин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзулин ?

Смерть
1977
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