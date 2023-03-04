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Степанов Петр Гурьевич

Место рождения

Нижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)

Дата рождения

03.09.1924

Дата смерти

08.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1924

Отец: Степанов Гурий Степанович

Мать: Степанова Мария Яковлевна

Нижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)
Военная служба
С 07.09.1942 по 20.05.1950
Николаевский-на-Амуре ГВК, Нижне-Амурская обл., г. Николаевск-на-Амуре
Воинское звание: старшина 1 статьи Наименование воинской части: флот ПТК 1, БКА "Норд-Ост"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
08.06.1965
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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