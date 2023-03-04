Степанов Петр Гурьевич
Место рожденияНижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)
Дата рождения03.09.1924
Дата смерти08.06.1965
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1924
Нижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)
Военная служба
С 07.09.1942 по 20.05.1950
Николаевский-на-Амуре ГВК, Нижне-Амурская обл., г. Николаевск-на-Амуре
Воинское звание: старшина 1 статьи Наименование воинской части: флот ПТК 1, БКА "Норд-Ост"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
08.06.1965
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область