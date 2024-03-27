Каримов Хажиахмат Нургалиевич
Место рожденияд.Слак, Альшеевского района, РБ
Дата рождения03.03.1906
Дата смерти04.08.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1906
Отец: Каримов Нургали
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Рашид
Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Мидхат
Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
20.09.1931
Рождение ребёнка
23.09.1936
Рождение ребёнка
15.08.1946
Рождение ребёнка
22.06.1949
Смерть
04.08.1989