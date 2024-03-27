Каримов Хажиахмат Нургалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримов Хажиахмат Нургалиевич

Каримов Хажиахмат Нургалиевич

Место рождения

д.Слак, Альшеевского района, РБ

Дата рождения

03.03.1906

Дата смерти

04.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1906

Отец: Каримов Нургали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Рашид

Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Мидхат

Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Бракосочетание
1928

Жена: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Рождение ребёнка
20.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Рождение ребёнка
23.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Рождение ребёнка
15.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Рождение ребёнка
22.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Смерть
04.08.1989

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