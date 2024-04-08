Косиченко (Омылаенко) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косиченко (Омылаенко) Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Омылаенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шевченко (Косиченко) Акулина Федосеевна

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1902

Дочь: Романенко (Косиченко) Надежда Федосеевна

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Скирточенко (Косиченко) Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Косиченко Михаил Федосеевич

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Арбузова (Косиченко) Татьяна Федосеевна

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ничкасова (Косиченко) Галина Федосеевна

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Косиченко Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Косиченко Петр Федосеевич

Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович

Смерть
Неизвестно

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