Косиченко (Омылаенко) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Омылаенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шевченко (Косиченко) Акулина Федосеевна
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1902
Дочь: Романенко (Косиченко) Надежда Федосеевна
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Скирточенко (Косиченко) Мария Федосеевна
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Косиченко Михаил Федосеевич
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Арбузова (Косиченко) Татьяна Федосеевна
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ничкасова (Косиченко) Галина Федосеевна
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Косиченко Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Косиченко Петр Федосеевич
Отец ребёнка: Косиченко Феодосий Иванович
Смерть
Неизвестно