Третьякова (?) Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (?) Наталья Гавриловна

Третьякова (?) Наталья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
07.02.1810

Дочь: (Третьякова) Анна (3-Я) Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
08.01.1813

Дочь: (Третьякова) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Третьякова) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Смерть
После 1824

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