Третьякова (?) Наталья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1810
Дочь: (Третьякова) Анна (3-Я) Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Рождение ребёнка
08.01.1813
Дочь: (Третьякова) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Третьякова) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Смерть
После 1824