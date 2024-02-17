Турманидзе Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турманидзе Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1980

Отец: Турманидзе Анатолий Хахинович

Мать: Турманидзе Татьяна Леонидовна

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