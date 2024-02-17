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Турманидзе Марина Анатольевна
Турманидзе Марина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1980
Пол
Женский
Отец
Турманидзе Анатолий Хахинович
1956 г.р.
Мать
Турманидзе Татьяна Леонидовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1980
Отец:
Турманидзе Анатолий Хахинович
Мать:
Турманидзе Татьяна Леонидовна
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