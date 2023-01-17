Моисеева (Мазуркевич) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1945
Отец: Мазуркевич Александр Иванович
Мать: Мазуркевич Вера
Рождение ребёнка
10.10.1968
Отец ребёнка: Моисеев Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1973
Дочь: Покамина Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Моисеев Геннадий Григорьевич
Балкашино, Сандыктауский район, Акмолинская область