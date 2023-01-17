Моисеева (Мазуркевич) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Мазуркевич) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1945

Отец: Мазуркевич Александр Иванович

Мать: Мазуркевич Вера

Рождение ребёнка
10.10.1968

Сын: Моисеев Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Моисеев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1973

Дочь: Покамина Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Моисеев Геннадий Григорьевич

Балкашино, Сандыктауский район, Акмолинская область
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