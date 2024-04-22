Рыбников Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.05.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1948
Рождение ребёнка
14.09.1975
Дочь: Рыбникова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Рыбникова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
15.12.1982
Дочь: Тетерина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Рыбникова Раиса Александровна
Родильный дом №8, Самаркандский бульвар 3
Бракосочетание
16.10.?