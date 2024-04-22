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Рыбников Александр Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1948

Отец: Рыбников Иван Трофимович

Мать: Рыбникова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.1975

Дочь: Рыбникова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Рыбникова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
15.12.1982

Дочь: Тетерина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Рыбникова Раиса Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Родильный дом №8, Самаркандский бульвар 3
Бракосочетание
16.10.?

Жена: Рыбникова Раиса Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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