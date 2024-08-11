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Тарасенко Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улаева (Тарасенко) Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Тарасенко Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенко Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Александр Стефанович

Мать ребёнка: Тарасенко Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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