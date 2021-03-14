Шестопалов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестопалов Виктор Андреевич

Шестопалов Виктор Андреевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

04.09.1933

Дата смерти

14.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1933

Отец: Шестопалов Андрей Иванович

Мать: Шестопалова Александра Климентьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2021
Коптяки, Среднеуральск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close