Шестопалов Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1933
Дата смерти14.03.2021
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1933
Рождение ребёнка
19.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2021
Коптяки, Среднеуральск, Свердловская область