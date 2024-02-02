Воронин Симион Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти04.03.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Захар Гаврилов
Мать: Акилина Леоновна
Бракосочетание
03.11.1779
Жена: Анна Фёдоровна
Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Бракосочетание
С 1780 по 1781
Рождение ребёнка
14.04.1785
Сын: Воронин Егор Семёнов
Мать ребёнка: Воронина Гликерья Ефимовна
Подольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
д. Чепелёво Пётр Осипович и ... Трофимовна
Смерть
04.03.1821
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Похороны
05.03.1821