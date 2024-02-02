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Воронин Симион Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

04.03.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Захар Гаврилов

Мать: Акилина Леоновна

Бракосочетание
03.11.1779

Жена: Анна Фёдоровна

Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Бракосочетание
С 1780 по 1781

Жена: Воронина Гликерья Ефимовна

Рождение ребёнка
14.04.1785

Сын: Воронин Егор Семёнов

Мать ребёнка: Воронина Гликерья Ефимовна

Подольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
д. Чепелёво Пётр Осипович и ... Трофимовна
Смерть
04.03.1821
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Похороны
05.03.1821
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