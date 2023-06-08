Комков Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

1893 г.р.
1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Комков Иван Александрович

Мать: Комкова Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохова Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1893

Дочь: Комкова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Мохова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Комков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мохова Ольга Александровна

Смерть
1900

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