Комков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохова Ольга Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1893
Дочь: Комкова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Мохова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Комков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мохова Ольга Александровна
Смерть
1900