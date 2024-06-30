Уткин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Николай Иванович

Уткин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.54

Сын: Уткин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Уткина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1961

Дочь: Прокопьева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Уткина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.