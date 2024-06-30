Уткин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.54
Мать ребёнка: Уткина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1961
Дочь: Прокопьева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Уткина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно