Бывалькевич (Семендяева) Гликерия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1880
Сын: Бывалькевич Василий Максимович
Отец ребёнка: Бывалькевич Максим Никифорович
Рождение ребёнка
12.12.1884
Дочь: (Бывалькевич) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Бывалькевич Максим Никифорович
Рождение ребёнка
25.10.1886
Сын: Бывалькевич Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Бывалькевич Максим Никифорович
Рождение ребёнка
22.10.1888
Сын: Бывалькевич Иаков Максимович
Отец ребёнка: Бывалькевич Максим Никифорович
Рождение ребёнка
08.11.1893
Дочь: (Бывалькевич) Стефанида Максимовна
Отец ребёнка: Бывалькевич Максим Никифорович