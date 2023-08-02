Дударова (Есенова) Паше Галаовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Галау (Иналдыко)
Мать: Есенова Мазаго Знауровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадинат
Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханифа
Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударов Каз-Магомет
Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударов Агубекир
Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно