Огонь-Догановский Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1680
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Огонь-Догановский Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Огонь-Догановский Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Огонь-Догановский Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1680