Огонь-Догановский Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1680

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Огонь-Догановский Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Огонь-Догановский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Огонь-Догановский Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1680

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