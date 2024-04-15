Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Место рожденияПетропавловское
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти01.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Отец: Назаров Ефим
Свидетельство о рождении II-РУ №281737 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивановна) Таисия
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
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Образование
Неизвестно
2 класса | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 1; графа «Образование»
Бракосочетание
Между 1922 и 1927
Муж: Юрзанов Иван
Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району volsk@@saratovzags.ru | 10 ноября, 15:21 | Здравствуйте! По Вашему запросу сообщаем, что записи акта о заключении брака на Юрзанова И.Ф и Назарову А.Е. в о... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Сын: Иванович Александр
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
Похозяйственная книга №2 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 89-90
Рождение ребёнка
До 1929
Дочь: (Ивановна) Юлия
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
Рождение ребёнка
07.01.1929
Сын: Юрзанов Василий
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
Рождение ребёнка
15.09.1932
Сын: Юрзанов Виктор
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Ивановна) Валентина
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Аникеева (Юрзанова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
Мария Ивановна родилась 7 ноября, но в свидетельстве о рождении и аттестате зрелости фигурирует дата 17 ноября. Об этом никто никогда не говорил, и даже родные дочери не знали об этом факте.
Работа или профессия
С 01.01.1939 по 30.03.1960
Колхозница | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 1; зап. на развороте | стр. 2-3; зап. от 28.06.1960
Рождение ребёнка
15.09.1940
Сын: Юрзанов Анатолий
Отец ребёнка: Юрзанов Иван
Работа или профессия
С ?.07.1960 по ?.10.1961
Разнорабочая | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 2-3, зап. №1
Смерть
01.05.1994
Похороны
После 01.05.1994