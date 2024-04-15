Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна

Место рождения

Петропавловское

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

01.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Назаров Ефим

Мать: Алексеевна, Назарова Татьяна

Свидетельство о рождении II-РУ №281737 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивановна) Таисия

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Образование
Неизвестно
2 класса | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 1; графа «Образование»
Бракосочетание
Между 1922 и 1927

Муж: Юрзанов Иван

Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району volsk@@saratovzags.ru | 10 ноября, 15:21 | Здравствуйте! По Вашему запросу сообщаем, что записи акта о заключении брака на Юрзанова И.Ф и Назарову А.Е. в о... Показать все
Рождение ребёнка
1927

Сын: Иванович Александр

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Похозяйственная книга №2 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 89-90
Рождение ребёнка
До 1929

Дочь: (Ивановна) Юлия

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Юрзанов Василий

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Рождение ребёнка
15.09.1932

Сын: Юрзанов Виктор

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Ивановна) Валентина

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Аникеева (Юрзанова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Мария Ивановна родилась 7 ноября, но в свидетельстве о рождении и аттестате зрелости фигурирует дата 17 ноября. Об этом никто никогда не говорил, и даже родные дочери не знали об этом факте.
Работа или профессия
С 01.01.1939 по 30.03.1960
Колхозница | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 1; зап. на развороте | стр. 2-3; зап. от 28.06.1960
Рождение ребёнка
15.09.1940

Сын: Юрзанов Анатолий

Отец ребёнка: Юрзанов Иван

Работа или профессия
С ?.07.1960 по ?.10.1961
Разнорабочая | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 2-3, зап. №1
Смерть
01.05.1994
Похороны
После 01.05.1994

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