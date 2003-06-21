Малеев Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеев Игорь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2003

Дочь: Малеева Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Малеева Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малеева Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малеева Елена Семеновна

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