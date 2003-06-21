Малеев Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.2003
Дочь: Малеева Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: Малеева Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малеева Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малеева Елена Семеновна