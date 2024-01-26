Мельникова Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Федор Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засоркина (Мельникова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабурина (Мельникова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Пелагея

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Полянская (Мельникова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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