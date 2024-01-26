Мельникова Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засоркина (Мельникова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабурина (Мельникова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Пелагея
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Полянская (Мельникова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея
Смерть
Неизвестно