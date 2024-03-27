Биктимиров Насретдин
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти04.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Рахманкулов Биктимир
Мать: Рахманкулова Гульбадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов М-Хажи
Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Насретдинов А-Басыр
Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза
Смерть
04.04.1884