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Биктимиров Насретдин

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

04.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Рахманкулов Биктимир

Мать: Рахманкулова Гульбадия

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов М-Хажи

Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза

Рождение ребёнка
1829

Сын: Насретдинов А-Басыр

Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза

Рождение ребёнка
1837

Сын: Насретдинов Хуббутдин

Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза

Рождение ребёнка
1849

Сын: Насретдинов Галяутдин

Мать ребёнка: Биктимиров (А-Насырова) Зульхиза

Смерть
04.04.1884
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

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