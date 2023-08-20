Сорока (Куликова) Антонина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сорока (Куликова) Антонина Николаевна

Автор
АК
Крылова А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Сорока НиколайНеизвестно г.р.
Мать
(Сорока) НинаНеизвестно г.р.
Дети
Куликова Елена Генадьевна1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорока Николай

Мать: (Сорока) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Куликова Елена Генадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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