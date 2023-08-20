Сорока (Куликова) Антонина Николаевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецСорока НиколайНеизвестно г.р.
Мать(Сорока) НинаНеизвестно г.р.
Дети
Куликова Елена Генадьевна1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорока Николай
Мать: (Сорока) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Куликова Елена Генадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности