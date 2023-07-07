Пеньков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеньков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пеньков Иван

Мать: Пенькова Маруся

Рождение ребёнка
09.01.1964

Сын: Пеньков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пенькова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Пенькова Любовь Максимовна

Смерть
Неизвестно
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