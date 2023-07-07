Пеньков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пеньков Иван
Мать: Пенькова Маруся
Рождение ребёнка
09.01.1964
Сын: Пеньков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Пенькова Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Пенькова Любовь Максимовна
Смерть
Неизвестно