Корсак Юзефа Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти22.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Корсак Осип
Мать: Корсак Каролина
Рождение ребёнка
18.07.1921
Дочь: Мустафина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1925
Дочь: Толстова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Андреева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович
Смерть
22.07.1960