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Корсак Юзефа Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

22.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Корсак Осип

Мать: Корсак Каролина

Рождение ребёнка
18.07.1921

Дочь: Мустафина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Толстов Петр Иванович

Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1925

Дочь: Толстова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Андреева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Толстов Иван Петрович

Смерть
22.07.1960
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