Гайдай (Моисеенко) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1895
Отец: Моисеенко Андрей
Мать: Моисеенко Ефимья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайдай Алексей
Рождение ребёнка
08.10.1918
Сын: Гайдай Николай
Отец ребёнка: Гайдай Алексей
Рождение ребёнка
20.06.1923
Сын: Гайдай Пётр
Отец ребёнка: Гайдай Алексей
Рождение ребёнка
09.03.1925
Сын: Гайдай Павел
Отец ребёнка: Гайдай Алексей
Смерть
Неизвестно