Гайдай (Моисеенко) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай (Моисеенко) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1895

Отец: Моисеенко Андрей

Мать: Моисеенко Ефимья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдай Алексей

Рождение ребёнка
08.10.1918

Сын: Гайдай Николай

Отец ребёнка: Гайдай Алексей

Рождение ребёнка
20.06.1923

Сын: Гайдай Пётр

Отец ребёнка: Гайдай Алексей

Рождение ребёнка
09.03.1925

Сын: Гайдай Павел

Отец ребёнка: Гайдай Алексей

Смерть
Неизвестно

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