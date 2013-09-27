Абдуллина (Абдуллина) Сария Зиннатовна
Место рождениядер. Уразбахтино, Мамадышский р-он, ТАССР
Дата рождения17.05.1927
Дата смерти27.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1927
Отец: Абдуллин Зиннат
Мать: Абдуллина Шамсиямал
Бракосочетание
?.11.1954
Рождение ребёнка
02.08.1955
Рождение ребёнка
05.06.1958
Рождение ребёнка
10.02.1964
Смерть
27.09.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно