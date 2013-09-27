Абдуллина (Абдуллина) Сария Зиннатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина (Абдуллина) Сария Зиннатовна

Место рождения

дер. Уразбахтино, Мамадышский р-он, ТАССР

Дата рождения

17.05.1927

Дата смерти

27.09.2013

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1927

Отец: Абдуллин Зиннат

Мать: Абдуллина Шамсиямал

Бракосочетание
?.11.1954

Муж: Закиров Гилемзян Закизянович

Рождение ребёнка
02.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Гилемзян Закизянович

Рождение ребёнка
05.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Гилемзян Закизянович

Рождение ребёнка
10.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Гилемзян Закизянович

Смерть
27.09.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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