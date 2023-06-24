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Алдохина Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1958

Отец: Новосёлов Михаил Александрович

Мать: Новосёлова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдохин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1990

Дочь: Острикова (Алдохина) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Алдохин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1990

Дочь: Острикова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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