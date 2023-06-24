Алдохина Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдохин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1990
Дочь: Острикова (Алдохина) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Алдохин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1990
Дочь: Острикова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: не указан