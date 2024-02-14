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Хаертдинов Садретдин Хайрутдинович
Хаертдинов Садретдин Хайрутдинович
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Древо
Место рождения
д.Энтуганы Буинского р-на РТ
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Хаертдин
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Хаертдин
Мать:
?
д.Энтуганы Буинского р-на РТ
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