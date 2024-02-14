Хаертдинов Садретдин Хайрутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаертдинов Садретдин Хайрутдинович

Место рождения

д.Энтуганы Буинского р-на РТ

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хаертдин

Мать: ?

д.Энтуганы Буинского р-на РТ
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