Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Филипп Андреевич

Мать: Авдотья (Евдокия) Гавриловна

Бракосочетание
08.11.1825 ст.

Муж: Карп Елисеев

Ряссы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1847 ст.

Дочь: (Карпунина) Дарья Карповна

Отец ребёнка: Карп Елисеев

Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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