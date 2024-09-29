Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Филипп Андреевич
Бракосочетание
08.11.1825 ст.
Муж: Карп Елисеев
Ряссы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1847 ст.
Дочь: (Карпунина) Дарья Карповна
Отец ребёнка: Карп Елисеев
Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно