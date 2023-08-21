Милафетнова (Воротняк) Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1995
Дочь: Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Милафетнов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
06.04.1998
Сын: Милафетнов Владислав Юрьевич
Отец ребёнка: Милафетнов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
11.06.2010
Отец ребёнка: Милафетнов Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Островского 11-29
Место жительства
Неизвестно