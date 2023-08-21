Милафетнова (Воротняк) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнова (Воротняк) Ольга Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1995

Дочь: Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Милафетнов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
06.04.1998

Сын: Милафетнов Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Милафетнов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
11.06.2010

Сын: Милафетнов Борис Юрьевич

Отец ребёнка: Милафетнов Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Юрий Владимирович

Место жительства
Неизвестно
ул. Островского 11-29
Место жительства
Неизвестно
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