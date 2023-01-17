Черевин Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевин Павел Дмитриевич

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Место рождения

Нероново, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.02.1802

Дата смерти

08.06.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Нероново, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1802
Нероново, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.06.1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1924
Москва, город федерального значения Москва
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