Дежинова Феврония Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дежинова Феврония Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дежинов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
30.05.1852

Сын: Дежинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1853

Сын: Дежинов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1855

Дочь: Дежинова (Дежинова) Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1857

Сын: Дежинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1859

Дочь: Дежинова (Дежинова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1862

Сын: Дежинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1866

Сын: Дежинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1867

Дочь: Дежинова (Дежинова) Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: Дежинова (Дежинова) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.07.1871

Сын: Дежинов Елизар Николаевич

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1873

Сын: Дежинов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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