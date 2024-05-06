Дежинова Феврония Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1852
Рождение ребёнка
22.08.1853
Сын: Дежинов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
14.12.1855
Дочь: Дежинова (Дежинова) Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
28.05.1857
Рождение ребёнка
03.07.1859
Дочь: Дежинова (Дежинова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
10.11.1862
Рождение ребёнка
14.05.1866
Сын: Дежинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
07.05.1867
Дочь: Дежинова (Дежинова) Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
07.03.1870
Дочь: Дежинова (Дежинова) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
30.07.1871
Сын: Дежинов Елизар Николаевич
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
01.01.1873
Сын: Дежинов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Дежинов Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно