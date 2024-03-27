Заитов Рахимкул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Абдуллин Заит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заитов Латифа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заитова Хамдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заитова Гульюзюм
Работа или профессия
Неизвестно
походный старшина
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Заитова Хамдия
Рождение ребёнка
1794
Сын: Богданов Мухаметвали Рахимкулов
Мать ребёнка: Заитова Хамдия
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Заитова Хамдия
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Заитова Гульюзюм
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Рахимкулова) Хабибзямал
Мать ребёнка: Заитова Гульюзюм
Смерть
1824