Заитов Рахимкул 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заитов Рахимкул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Абдуллин Заит

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заитов Латифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заитов (Зайнагабдина) Хамдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заитова Хамдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заитова Гульюзюм

Работа или профессия
Неизвестно
походный старшина
Рождение ребёнка
1791

Сын: Рахимкулов Мухаметшариф

Мать ребёнка: Заитова Хамдия

Рождение ребёнка
1794

Сын: Богданов Мухаметвали Рахимкулов

Мать ребёнка: Заитова Хамдия

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рахимкулов (Г) Абдулвали

Мать ребёнка: Заитова Хамдия

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рахимкулов Мухаметгани

Мать ребёнка: Заитова Гульюзюм

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Рахимкулова) Хабибзямал

Мать ребёнка: Заитова Гульюзюм

Смерть
1824

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