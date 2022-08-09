Косинова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косинова Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1991

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1991

Отец: Косинов Александр Иванович

Мать: Фаст Татьяна Васильеана

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