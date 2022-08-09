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Косинова Анастасия Александровна
Косинова Анастасия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1991
Пол
Женский
Отец
Косинов Александр Иванович
1966 г.р.
Мать
Фаст Татьяна Васильеана
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1991
Отец:
Косинов Александр Иванович
Мать:
Фаст Татьяна Васильеана
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