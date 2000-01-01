Вершинин Лев Тимофеевич
Место рожденияПетухи (Ягутки)
Дата рождения1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна
Петухово
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Колесникова Ирина (Ирина Леонтьевна)
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна
Петухово Частинский пр.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мотырев (петухи) Марфа Львовна
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна
Петухи
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна
Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна
Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна
Петухи (Ягутки)