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Вершинин Лев Тимофеевич

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Место рождения

Петухи (Ягутки)

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Вершинин Яков Львович

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна

Петухово
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Колесникова Ирина (Ирина Леонтьевна)

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна

Петухово Частинский пр.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мотырев (петухи) Марфа Львовна

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна

Петухи
Рождение ребёнка
1815

Сын: Вершинин Яков Львович

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна

Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Вершинин Корнила Львович

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна

Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Вершинин Антон Львович

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна

Петухи (Ягутки)
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