Незнамов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незнамов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Незнамов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Незнамов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Незнамова Аксинья

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незнамова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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