Незнамов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: Незнамов Алексей
Рождение ребёнка
1895
Сын: Незнамов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Незнамова Аксинья
Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Дочь: Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Незнамова Аксинья
Смерть
Неизвестно