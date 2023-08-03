Масагутов Карамат Хамзиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масагутов Хамза Нигаматжанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масагутов Андрей Караматович
Мать ребёнка: Масагутова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масагутова Ольга Караматовна
Мать ребёнка: Масагутова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масагутова Ирина
Смерть
Неизвестно