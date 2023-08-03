Масагутов Карамат Хамзиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масагутов Карамат Хамзиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масагутов Хамза Нигаматжанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масагутов Андрей Караматович

Мать ребёнка: Масагутова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масагутова Ольга Караматовна

Мать ребёнка: Масагутова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масагутова Ирина

Смерть
Неизвестно

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