Матрона Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Егор Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ульяна Егорова

Отец ребёнка: Егор Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Прокопий Егоров

Отец ребёнка: Егор Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Егор Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Антипа Егоров

Отец ребёнка: Егор Козмин

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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