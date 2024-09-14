Матрона Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Егор Козмин
Рождение ребёнка
1770
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор Козмин
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ульяна Егорова
Отец ребёнка: Егор Козмин
Рождение ребёнка
1775
Сын: Прокопий Егоров
Отец ребёнка: Егор Козмин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Егор Козмин
Рождение ребёнка
1782
Сын: Антипа Егоров
Отец ребёнка: Егор Козмин
Смерть
Неизвестно