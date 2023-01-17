Пономарев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пономарев Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева ?

Рождение ребёнка
1794

Сын: Пономарев Агей Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева ?

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пономарев Варфоломей Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева ?

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пономарев Давыд Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева ?

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Смерть
Неизвестно
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