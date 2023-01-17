Пономарев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пономарев Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пономарев Варфоломей Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пономарев Давыд Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева ?
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Смерть
Неизвестно